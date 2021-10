Covid-19 : les écoles pourront connaître le statut vaccinal d'un enfant

Pour accélérer la vaccination à la traîne chez les enfants, le gouvernement a proposé que le directeur de l'école sache le statut vaccinal des enfants, sans avoir l'accord des parents au préalable. La CNIL dénonce une levée du secret médical et souhaite que ce projet de loi soit encadré.





"Éviter la fermeture des classes"



Olivier Véran, le ministre de la Santé, a détaillé son projet de loi qui a pour but "d'éviter la fermeture des classes". Actuellement, c'est aux parents de dire si leur enfant est vacciné ou non en cas de découverte d'un cas de Covid-19 dans la classe. L'objectif du gouvernement est simple : accélérer la vaccination et rendre plus efficace le protocole sanitaire.