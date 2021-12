Covid-19 : les difficiles campagnes de vaccination en Afrique

À Lagos (Nigéria), au moment de la prière, l'Imam délivre un discours différent à ses fidèles et demande à ce qu'ils soient vaccinés contre le Covid-19. Les injections se font sur le parking de la mosquée sur un dispensaire improvisé. "Je suis ici parce que j'ai 18 ans et qu'on m'a demandé de venir pour le vaccin", raconte une habitante de Lagos. Avec 210 millions d'habitants, le pays est le plus peuplé d'Afrique, mais seulement 2% de la population est vaccinée.

102 millions d'africains sont vaccinés

Dans les campagnes, le message est parfois difficile à faire passer. L'OMS s'inquiète aujourd'hui des très faibles résultats concernant la vaccination. "Seulement 102 millions des Africains sont vaccinés. Ce qui correspond à 7,5% de la population du continent. Plus de 80% des Africains n'ont pas reçu la moindre dose", rapporte Abdou Salam Gueye, directeur régional de l'OMS en Afrique. Lors du dernier sommet entre la Chine et l'Afrique, les Chinois ont promis plus d'un milliard de doses aux pays d'Afrique.