Covid-19 : les contaminations en hausse chez les jeunes

L’épidémie de Covid-19 touche de plus en plus certaines tranches d’âge en France. C’est notamment le cas des 20-29 ans : le taux d’incidence a pratiquement doublé en une semaine, au jeudi 8 juillet. Sur la plage de Lacanau (Gironde), certains jeunes confient être moins vigilants sur certaines mesures barrières à l’image du port du masque.

Un taux de vaccination plus faible que chez d’autres tranches d’âges

Ce nombre de contaminations qui part à la hausse chez les jeunes s’explique notamment par les trous de la campagne de vaccination. Le taux de personnes vaccinées est plus faible chez eux que chez d’autres tranches d’âge. 47% des 18-29 ont reçu au moins une dose du vaccin, contre près de 75% chez les 50-64 ans, ou même 86% chez les 64-74 an. Pour inciter les plus jeunes à se faire vacciner contre le Covid-19, le gouvernement envisage plusieurs possibilités. Il pourrait miser sur la possibilité de recevoir sa première et sa deuxième dose dans des lieux différents, par exemple.