Covid-19 : les centres de vaccination seront-ils moins nombreux cet été ?

La vaccination contre le Covid-19 a atteint son rythme de croisière. Mais dans certains centres, on s'inquiète d'une baisse de la demande et du manque de vaccinateurs cet été.

Le centre de vaccination contre le Covid-19 de Chatou (Yvelines) présente de plus en plus de créneaux libres. En mai, les piqûres s'enchaînaient, mais depuis trois semaines, le rythme s'est calmé. Alors, l'Agence régionale de santé, en accord avec la mairie, a pris une décision : le centre va fermer ses portes à partir du 13 juillet. "Lundi dernier, on avait 400 créneaux d'ouverts, on en avait 100 de pris (...). On avait vraiment des difficultés à mobiliser des professionnels de santé, des agents, pour un service où il n'y avait pas forcément le besoin", déplore Dellia Edouard, responsable du centre de vaccination de Chatou.



Les centres vont réduire leur activité cet été

Les premières injections sont en nette baisse en France depuis le début du mois de juin. Et avec les vacances d'été, il est difficile d'imaginer que la tendance va s'inverser. Pourtant, certains centres ont quand même choisi de rester ouverts cet été, mais en réduisant l'activité. Des professionnels de santé pensent que les médecins généralistes ou les pharmaciens pourraient prendre le relais, pendant les vacances.



