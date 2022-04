Covid-19 : les 60 ans et plus vont pouvoir bénéficier de la quatrième dose de vaccin

Jeudi 7 avril, le gouvernement a donné le feu vert pour la nouvelle dose de rappel de vaccin contre le Covid-19 pour les personnes de 60 ans et plus.

Renforcer l’immunité au Covid des plus de 60 ans avec une quatrième dose vaccinale, est-ce efficace ? Une personne âgée interrogée n’y croit pas. Une autre affirme qu’elle n’a "rien contre, rien pour, je verrais. Je n’ai pas d’opinion". Qu’elles soient pour ou contre, les personnes âgées de 60 à 79 ans sont éligibles à cette nouvelle dose de rappel. Toutefois, elles doivent attendre six mois après l’injection de leur dernière dose ou une infection au Covid-19.

Nouveau rappel ouvert aux plus de 80 ans

Déjà recommandé et disponible pour les 80 ans et plus, cette nouvelle dose n’est pas obligatoire pour eux. Mais alors que le virus circule encore activement en France, pour le professeur qui pilote la stratégie vaccinale en France, il est essentiel de faire ce nouveau rappel. Le journaliste et médecin Didider Mascret émet une réserve : "On ne sait pas si le bénéfice sera efficace à long terme." Pour autant, il assure que l’on verra un bénéfice à court terme.