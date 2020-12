Covid-19 : le texte qui fait craindre à l'opposition une vaccination obligatoire ne sera pas présenté au Parlement avant "plusieurs mois", affirme Olivier Véran

Le texte enflammait une partie de l'opposition depuis 24 heures. Le projet de loi instituant un régime pérenne de gestion des urgences sanitaires ne sera pas débattu au Parlement "avant plusieurs mois", a annoncé Olivier Véran sur TF1 mardi 22 décembre, au lendemain de sa présentation en Conseil des ministres.

Une disposition de ce texte permettait au Premier ministre d'imposer certaines restrictions de déplacement aux personnes non-vaccinées. Une mesure vue par certains comme l'introduction d'une forme d'obligation déguisée de se vacciner contre le Covid-19 pour bénéficier d'un "passeport sanitaire".

"Le gouvernement ne proposera pas ce texte au Parlement avant plusieurs mois", a annoncé Olivier Véran mardi soir, après avoir été interrogé sur les craintes de l'opposition. Il n'est pas pour autant "retiré", a-t-il assuré.

"Le projet de loi sera voté en avril et est présenté comme une 'boîte à outils', pour plus tard si besoin", précisait un peu plus tôt le ministère de la Santé.

Un texte qui n'a "rien à voir avec la crise actuelle"

"Ce n'est pas le moment pour faire cela", a-t-il justifié, mettant en avant le besoin de "confiance" envers les vaccins, alors que la campagne de vaccination contre le Covid-19 débutera dimanche en France.

Sur le fond, le ministre de la Santé a assuré que la vaccination contre le Covid-19 ne deviendrait pas obligatoire, et même que ce projet de loi n'a "rien à voir avec la crise sanitaire actuelle". Il s'agit, explique-t-il, de changer le droit pour mieux lutter contre les crises sanitaires futures, une "question importante" dont il note qu'elle avait été soulevée par les commissions parlementaires sur la gestion de la crise du Covid-19.