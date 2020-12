Covid-19 : sept questions sur le projet de loi qui fait craindre à l'opposition la mise en place d'un "passeport sanitaire"

Après les tests et les mises en quarantaine, le vaccin contre le Covid-19 sera-t-il le futur sésame pour pouvoir prendre l’avion et voyager à l’étranger ? Si les autorités françaises ont décidé de ne pas rendre obligatoire ce vaccin, déployé à partir du dimanche 27 décembre, elles envisagent de conditionner les déplacements, notamment aériens, à l’administration de ce vaccin, dans le cadre d’un texte de loi présenté le 21 décembre en Conseil des ministres.

Ce projet, qui ouvre la voie à la mise en place d’un "passeport sanitaire" présenté fin novembre par l'Association internationale du transport aérien, provoque une levée de boucliers, notamment dans les rangs d’une partie de l’opposition. Il reviendrait, selon ses détracteurs, à rendre le vaccin obligatoire et contreviendrait aux respects des libertés et des données personnelles. Que prévoit-il exactement ? Ce type de mesures existe-t-il déjà pour d’autres vaccins ? Comment cela fonctionnerait-il concrètement ? Franceinfo répond à sept questions sur le sujet.

1 Qu'est-ce que "le régime pérenne de gestion des urgences sanitaires" ?

C'est un projet de loi qui vise à imaginer l'après 1er avril 2021, quand le cadre législatif mis en place au début de la crise sanitaire en mars 2020 sera caduque. L'exécutif veut mettre en place un système qui puisse perdurer dans le temps. "L'objectif de ce texte est de nous préparer à la fin de l'état d'urgence sanitaire et d'établir un cadre juridique durable face aux crises sanitaires" à venir, a expliqué le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, lors du compte rendu du Conseil des ministres, lundi 21 décembre.

"Il s’agit donc de bâtir un cadre robuste et cohérent à partir des dispositions qui préexistaient à la crise et de celles mises en place à cette occasion", précise le texte de loi.

2 Que prévoit l'article le plus controversé du projet de loi ?

L'article L.3131-9, n°6 prévoit d'octroyer au Premier ministre le pouvoir de "subordonner les déplacements des personnes, leur accès aux moyens de transports ou à certains lieux, ainsi que l’exercice de certaines activités à la présentation des résultats d’un test de dépistage établissant que la personne n’est pas affectée ou contaminée, au suivi d’un traitement préventif, y compris à l’administration d’un vaccin, ou d’un traitement curatif".

Autrement dit, certains moyens de transports comme l’avion, ne pourront être empruntés qu'à condition de présenter un test de dépistage négatif, ce qui est déjà le cas pour certains vols depuis la crise du coronavirus, mais aussi l'administration d'un vaccin contre certaines maladies. Le texte ne précise pas lesquelles.

3 Est-ce que ce type de dispositif existe déjà ?

Oui. C’est le cas pour la fièvre jaune. Depuis 2005, plus de 200 pays ont signé le règlement sanitaire international de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et reconnaissent le Certificat international de vaccination contre cette maladie virale. Ce certificat se présente sous la forme d'un "carnet jaune", et il est exigé par plusieurs pays du continent africain, lors de la demande de visa ou à l'entrée de leur territoire.

Sur ce carnet, il est précisé que "ce même certificat sera également employé au cas où le règlement serait modifié ou au cas où une recommandation serait faite en vertu de ce règlement par l’OMS pour indiquer une autre maladie", ce qui laisse la porte ouverte à l'extension du dispositif pour un vaccin contre le Covid-19 validé par l'OMS.

4 L’article du projet de loi vise-t-il à créer un "passeport sanitaire" ?

Rédigé tel quel, l’article L.3131-9, n°6 fait en tout cas écho au projet de passeport sanitaire proposé par l'Association internationale du transport aérien (IATA), lors de sa 76e assemblée générale annuelle. Représentant presque 300 compagnies à travers le monde, l'Iata proposait, le 23 novembre dernier, de mettre en place un passeport sanitaire numérique, le "Iata Travel pass". Une annonce intervenue peu de temps après que la ligne australienne Qantas a annoncé qu'elle exigerait la vaccination de ses passagers internationaux avant un vol.

Objectif, selon l'Iata : réinstaurer un climat de confiance pour compenser les pertes faramineuses du secteur liées à la crise sanitaire. Dans un communiqué daté du 24 novembre, l'association prévoit que "les compagnies aériennes vont perdre 53,87 euros pour chaque passager transporté cette année, pour des pertes totales de 96,7 milliards d'euros". L'année 2021 ne devrait pas être beaucoup plus reluisante, puisque l'association estime les pertes nettes à venir à un peu plus de 31 milliards d'euros.

5 Comment fonctionnerait ce "passeport sanitaire" ?

Il s’agirait d’une application mobile réunissant les différentes informations sanitaires concernant un passager. Ce "travel pass", sorte de laissez-passer sanitaire numérique, pourrait être lancé début 2021. Il réunirait toutes les informations sur les formalités sanitaires à effectuer avant de partir dans certains pays et permettrait aux voyageurs de présenter, via un QR Code, l’attestation de dépistage négatif au Covid-19 et de vaccination.

"L’appli répondra bien évidemment aux exigences d’utilisation des données personnelles", expliquait le 28 novembre à Ouest-France Alexandre de Juniac, le directeur général de l'Iata. Dans un communiqué, l’association assurait que les données relatives à la santé des passagers ne seraient pas stockées de manière centralisée mais authentifiées par des blockchains, laissant aux consommateurs le contrôle de ce qu'ils partagent.

6 Pourquoi cet article du projet de loi est-il critiqué ?

Le Rassemblement national (RN) et la droite ont alerté sur une possible restriction à la liberté de déplacement et sur une manière détournée de rendre la vaccination obligatoire en France. Lundi soir, Florian Philippot, président des Patriotes, dénonçait l'instauration d'un "passeport sanitaire" à travers un projet de loi Castex "clairement dictatorial et totalitaire".

"Nous avons découvert un projet de loi dans lequel il y a quelques lignes qui vous indiquent que si vous n'êtes pas vacciné, alors vos libertés vont se restreindre", s’est insurgé de son côté le porte-parole du RN, Sébastien Chenu, sur France 2. "Tout ça est très dangereux, c'est juridiquement complètement ridicule, parce que, évidemment, ça voudrait dire qu'il faut que la vaccination soit obligatoire dans ce cas-là", a ajouté le député du Nord.

"Jamais nous n’accepterons que le gouvernement impose par la coercition ce qu’il n’a pas été capable de faire accepter par la confiance. Il ne peut y avoir de citoyenneté de seconde zone pour les individus non-vaccinés. C’est profondément délétère et liberticide", s'est indignée sur Twitter la présidente du RN, Marine Le Pen.

"Que cache Emmanuel Macron ? Je croyais, naïvement, que dans notre patrie, le respect des libertés était la règle et ses restrictions, l'exception. Là, l'exécutif aurait tout pouvoir pour suspendre nos libertés sans contrôle du Parlement ? Inconcevable", a réagi sur le réseau social le numéro 2 des Républicains Guillaume Peltier.

Un risque illustré, selon les détracteurs du texte, par la proposition de loi de Valérie Six, députée UDI, qui suggère de délivrer un "passeport vert" aux personnes vaccinées contre le Covid-19 pour leur permettre l'accès aux lieux publics comme les restaurants ou les lieux culturels.

7 Que répond l’exécutif, alors que la campagne vaccinale contre le Covid-19 débute dimanche ?

Interrogé sur le sujet mardi lors d’une visite sur une plate-forme logistique pour l’acheminement des vaccins, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a affirmé que le texte avait "vocation à faire son chemin, mûrir." "Ce projet de texte peut concerner aussi bien cette pandémie que n'importe quel événement sanitaire majeur qui peut toucher notre pays. Ce texte envisage tous les cas de figure", s'est justifié le ministre. "Ne vous inquiétez pas, on va discuter de cela avec la représentation nationale, les députés, les sénateurs", a-t-il ajouté.

L'exécutif se défend d'introduire des lois menaçant les libertés individuelles, puisque ce projet de loi vise à rendre pérennes des dispositifs déjà mis en place. "Le texte reprend des dispositions qui existent déjà", s'est justifié Matignon auprès de France Inter. "Cela existe déjà pour la fièvre jaune si vous voulez vous rendre en Guyane par exemple", a exposé l’entourage du Premier ministre, précisant également au Parisien (article abonnés) qu'il n'y "aura aucune obligation vaccinale" sur le Covid-19. "Le projet de loi sera voté en avril et est présenté comme une 'boîte à outils', pour plus tard si besoin", précise le ministère de la Santé, avant d’ajouter : "Rien à voir avec la campagne vaccinale qui commence dimanche."