Covid-19 : le projet de loi sur la vaccination obligatoire pour les soignants avance

Dans un Ehpad de Foix, dans l'Ariège, deux cas positifs au variant Delta du Covid-19 ont été détectés parmi un résident vacciné et un agent qui avait reçu une dose de vaccin. Pour éviter que la situation ne se propage dans les autres établissements de santé, le ministre Olivier Véran, de passage au festival Solidays dimanche 4 juillet à Paris, a encore incité les soignants de se faire vacciner.

Un projet de loi qui serait adopté facilement

Un projet de loi est à l'étude pour rendre obligatoire la vaccination pour tous les soignants à l'aune d'une quatrième vague qui pourrait survenir dès la fin du mois de juillet. "Si le gouvernement devait présenter un texte, il n'aurait aucune difficulté à obtenir une majorité, car en plus de son propre camp, les députés LR, PS, PCF et UDI sont plutôt favorables à cette position. Seuls les députés du Rassemblement national et de La France Insoumises sont plutôt contre", explique le journaliste Thierry Curtet pour le 12/13 de France 3 lundi midi.