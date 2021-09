Covid-19 : le professeur Arnaud Fontanet se réjouit de voir la vaccination progresser chez les jeunes

Jeudi 2 septembre, les élèves ont retrouvé le chemin des écoles en France. En ces temps de crise sanitaire, certains ont décidé de se faire vacciner contre le Covid-19. "La très bonne nouvelle, c’est que chez les adolescents de 12-17 ans, on a près de 70% qui ont déjà reçu une première dose, c’est vraiment un succès auquel on ne s’attendait pas", annonce le professeur Arnaud Fontanet, directeur de l’unité d’épidémiologie des maladies émergentes à l’Institut Pasteur de Paris, sur le plateau du 23 heures de Franceinfo. "C’est vraiment ce qu’il faut faire parce que ce vaccin va permettre justement aux lycées et aux collèges de limiter la circulation du virus."

Le port du masque reste fondamental

Dès le CP, les élèves sont appelés à porter un masque en classe. Une mesure nécessaire aux yeux d’Arnaud Fontanet. "Je pense que c’est important. C’est vraiment un virus qui se transmet on le sait par voie aérienne, les aérosols... Et les masques empêchent les élèves qui sont infectés d’émettre, bloquent en tout cas le virus", rappelle-t-il.