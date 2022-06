Covid-19 : le port du masque va-t-il être rétabli ?

Une pharmacie réalise une centaine de tests antigéniques par jour. C'est quatre fois plus que les semaines précédant celle du lundi 20 juin. Les tests sont désormais plus nombreux, mais aussi plus souvent positifs au Covid-19. Après une accalmie, la reprise de l'épidémie est là. Le 6 juin, 20 000 cas positifs ont été enregistrés, contre 44 041 le 16 juin. Avec un variant BA.5 plus contagieux que les précédents, et à l'approche des vacances, faut-il rétablir le port du masque dans les transports ?

Le masque dans les transports collectifs, une mesure "raisonnable"

Son retour est envisagé par le professeur Alain Fischer, président du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale contre la pandémie. "Je pense que dans les transports collectifs, c'est probablement raisonnable. Certainement pour les personnes fragiles, et je dirais probablement pour l'ensemble de la population", a-t-il expliqué sur le plateau de Télématin, mercredi 22 juin. Avec le masque, les spécialistes mettent en avant une autre mesure : accélérer la vaccination des 9 millions de Français éligibles à la quatrième dose, soit les plus de 60 ans et les personnes immunodéprimées.