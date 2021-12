Covid-19 : le pass vaccinal devrait succéder au pass sanitaire

Le pass sanitaire deviendra, d'ici quelques semaines, un pass vaccinal. Seules les personnes vaccinées pourront accéder aux salles de cinéma, bars ou encore restaurants. "Je comprends les mesures qu'ils veulent prendre, mais je pense que l'on tire un peu trop sur la corde avec tout ça", confie un homme. L'objectif est de convaincre les derniers réfractaires de se faire vacciner. "Le pass vaccinal est une forme déguisée d'obligation vaccinale. Mais (…) empêcher les gens d'aller dans des bars, des restaurants, dans des lieux qui reçoivent du public s'ils ne sont pas vaccinés, c'est plus efficace que leur mettre une amende de 100 euros quand on les attrape dans la rue", a déclaré le ministre de la Santé, Olivier Véran.

L'Académie de médecine approuve

Le pass vaccinal pourrait s'élargir aux moyens de transports. Le gouvernement a prévu des débats au Parlement au début mois de janvier afin d'en discuter. "C'est peut-être dommage, mais c'est le seul moyen. Maintenant on peut considérer qu'au nom des libertés on laisse le virus circuler, mais on va compter les morts encore pendant plusieurs années", estime le professeur Yves Buisson, président de la cellule Covid-19 de l'Académie nationale de médecine.