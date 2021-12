Covid-19 : le pass vaccinal bientôt imposé dans les bars, restaurants et cinémas

Pour inciter les Français récalcitrants à se faire vacciner, le gouvernement a durci le ton, vendredi 17 décembre. À partir de janvier, le pass sanitaire devrait devenir un pass vaccinal. Le test négatif ne suffira donc plus pour se rendre dans les restaurants, bars, théâtres et cinémas. Si certains envisagent de passer le cap, d'autres campent sur leur position. "Je fais des économies sur tout. Ils ne m'inciteront pas à me faire vacciner par rapport à ce qu'ils font", confie un homme.

Un renforcement des mesures souhaité

Le projet de loi sur le pass vaccinal sera soumis au Parlement. Le gouvernement espère que les députés iront plus loin. Il aimerait voir le pass vaccinal imposé dans les transports, le pass sanitaire requis sur le lieu de travail ou encore associer les contrôles d'identité au contrôle du pass vaccinal, afin d'éviter les fraudes. Ailleurs en Europe, L'Italie a déjà mis en place le pass vaccinal dans les transports, les stades et les restaurants.