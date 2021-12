Covid-19 : le pass sanitaire bientôt obligatoire au travail ?

Faudra-t-il sortir son pass sanitaire pour se rendre sur son lieu de travail comme on doit déjà le faire au cinéma ? L'idée fait son chemin au niveau du gouvernement et il pourrait contraindre les employeurs à vérifier la validité des pass des salariés. "On ne peut pas l'imposer au monde professionnel", témoigne un Francilien sur un marché au micro de France Télévisions.



40% des Français peuvent télétravailler

Dans une brasserie près de Paris, le pass sanitaire est déjà obligatoire pour les salariés depuis le 30 août. Quatre mois plus tard, ils reviennent sur une mesure plutôt bien vécue. "On n'a perdu qu'un seul garçon qui ne s'est pas fait vacciner, mais il est parti tout seul", explique une employée de la brasserie. Un pass sanitaire, déjà obligatoire dans les musées, théâtres et parcs d'attractions, partout où les salariés sont en contact avec du public. "En France, vous n'avez que 40% des gens qui peuvent télétravailler [...] vous allez avoir des problèmes d'activités", rapporte Benoît Serre, vice-président de l'Association nationale des DRH.