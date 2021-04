Covid-19 : "Le 'nudge' peut être très utile à la vaccination", d'après le politologue Jérôme Jaffré

"Dans la période où la vaccination n'est pas encore assez développée, le nudge peut être très utile", a estimé le politologue et chercheur associé au Cevipof Jérôme Jaffré, vendredi 2 avril sur France Inter. Le "nudge" est un concept de sciences comportementales visant à influencer les décisions sans contrainte. Il a le vent en poupe du côté du pouvoir depuis la signature d'un contrat avec le groupe BVA et sa "Nudge Unit", venue épauler la communication du gouvernement.

Depuis le 17 mars 2020, une équipe de chercheurs conseille les ministres sur les messages à faire passer pour convaincre le plus efficacement les Français. "Il s'agit au fond de dire vous avez le droit de sortir comme vous voulez, mais évitez les regroupements à plus de six parce qu'ils deviennent dangereux pour la transmission du virus", explique par exemple Jérôme Jaffré.

Induire un "comportement collectif vertueux"

Pour le politologue, cette forme de communication pourrait par exemple inciter ceux qui doutent encore du vaccin à passer le cap. "Vous avez à peu près de 30% de réfractaires à la vaccination. Or, pour atteindre l'immunité collective et empêcher la propagation du virus, il faut réduire ces 30%. Donc, c'est un comportement vertueux, collectif, qu'il faut essayer de construire dans le pays et qui ne peut se faire que par la persuasion."