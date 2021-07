Covid-19 : le nouveau protocole sanitaire au collège et au lycée, un "scandale" pour le député LFI Ugo Bernalicis

"C'est un scandale. On parle de nos gamins pour accéder à l'école publique", a réagi Ugo Bernalicis, député La France insoumise du Nord, jeudi 29 juillet sur franceinfo à l'annonce du nouveau protocole sanitaire qui sera mis en place à la rentrée dans les collèges et les lycées à cause du Covid-19. Les élèves qui ne seront pas vaccinés devront suivre les cours à distance lorsqu'un cas de Covid-19 sera détecté dans leur classe, a annoncé mercredi sur franceinfo le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer.

"Comment on pourrait leur faire peur ? Tiens si on faisait une annonce en disant que les non-vaccinés ne pourraient pas rester en classe s'ils étaient cas contacts. C'est un scandale. On parle de nos gamins pour accéder à l'école publique." Ugo Bernalicis à franceinfo

Le député pointe une contradiction du gouvernement dans cette mesure : "Ils ont tellement vanté le fait que c'était extrêmement important pendant cette crise sanitaire de pouvoir aller à l'école, d'accéder à l'école, que cela parait hallucinant de se dire qu'on va séparer nos gamins entre les vaccinés et les non-vaccinés s'il y a circulation du virus. Le cas de figure va se présenter, le virus circule", a-t-il déclaré. "Ils n'auraient pas assumé" d'imposer le pass sanitaire aux enfants de plus de 12 ans, "donc, ils rentrent par le petit bout de la lorgnette", selon lui.