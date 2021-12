Covid-19 : le marché parallèle des faux pass sanitaires

B. Delombre, A. Gaucher, C. Agullo, N. Jourdan, L.Haedrich, J.-P. Faure, D. Pardanaud, France 3 Régions, H. Horoks

Le pass sanitaire donne lieu à tout un marché parallèle de faux documents. Le trafic prend de l'ampleur, notamment sur les réseaux sociaux, et peut conduire à des drames, comme à l'hôpital d'Antibes (Alpes-Maritimes).

C'est une fraude que le scan du QR code ne détecte pas toujours. À l'hôpital d'Antibes (Alpes-Maritimes) ces dix derniers jours, quatre patients atteints du Covid-19 se sont présentés avec de faux pass sanitaires. Des malades avec des profils singuliers, qui très vite ont été repérés, selon Éric Réau, praticien hospitalier aux urgences de l'établissement : "C'est des gens qui font des Covid graves et qui arrivent aux urgences. Des gens vaccinés avec un schéma vaccinal complet qui font des formes graves comme on a pu voir à 50 et 60 ans, ça n'existe pas."

Une fraude passible d'emprisonnement

Et parfois, les conséquences peuvent être dramatiques. Il y a quelques jours à l'hôpital de Garches (Hauts-de-Seine), les médecins n'ont pas détecté à temps la supercherie. Une femme de 57 ans, atteinte du Covid-19 et en possession d'un faux pass sanitaire, est décédée. Des pratiques dangereuses, mais très répandues au quotidien. Certains piratent les comptes de médecins généralistes ou profitent même de la complicité de professionnels de santé. En France, falsifier un document est passible de cinq ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende.