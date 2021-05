Covid-19 : la vaccination se poursuit malgré le jour férié, l’objectif des 20 millions d'injections en ligne de mire

C’est sous le soleil et accompagné d'un air de musique que les personnes souhaitant se faire vacciner à Nice (Alpes-Maritimes) ont été accueillies, samedi 8 mai. Qu’importe si ce jour était férié, il faut tenir la cadence. "C’est pratique pour moi car je suis libre, et en plus c’est un acte citoyen, donc on y va", estime une femme interrogée. Dans la ville, 40% de la population a déjà reçu une première dose et 4 000 rendez-vous supplémentaires ont été pris pour ce 8 mai. "Pour le week-end de l’Ascension, on a prévu 15 000 vaccinations, pour le lundi de Pentecôte on sera autour de 4 000 à 5 000 personnes", se réjouit Véronique Borré, directrice de l'agence de sécurité sanitaire de la métropole Nice-Côte d'Azur.

Au 15 mai, un objectif de 20 millions de vaccinés

En région parisienne aussi, la vaccination continue malgré le jour férié, comme à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine). "Je voulais me faire vacciner le plus tôt possible, j’ai pris le plus rapide, jour férié ou pas", avance un témoin. Même si les médecins reconnaissent qu’il y a tout de même moins de monde qu’à l’accoutumée. "Cette semaine, on a eu des jours à 525-550 doses, aujourd’hui on en a 300 et quelques", relate le Dr Colette Frisch, médecin volontaire à la retraite. Le gouvernement mise toujours sur 20 millions de personnes vaccinées avec une première dose au 15 mai. Pour tenir l’objectif, il convient de vacciner 350 000 personnes par jour d’ici-là.