Covid-19 : la vaccination ouverte aux 12-18 ans dès le 15 juin

L. Audebert, C. Vérove, D. Fossard, C. Berett

Nouveau coup d'accélérateur dans la campagne de vaccination contre le Covid-19. Mercredi 2 juin, alors qu'il se trouvait dans le Lot pour la première étape de son "Tour de France des territoires", Emmanuel Macron a annoncé l'ouverture de la vaccination pour les 12-18 ans à compter du 15 juin. Les "conditions d'organisation, sanitaires, de consentement des parents et de bonne information des familles" seront précisées dans les jours à venir, a indiqué le chef de l'État.

Se donner le temps de juger les bénéfices du vaccin chez les jeunes

Pour le gouvernement, l'étape est cruciale pour atteindre plus rapidement l'immunité collective grâce à la vaccination. Cependant, pour un spécialiste, il faudrait se donner plus de temps pour évaluer les bénéfices du vaccin contre le Covid-19 chez les plus jeunes. "Pour les 12-15 ans, nous n'avons que les études réalisées avant l'autorisation de mise sur le marché, qui a comporté en tout et pour tout 2500 patients, avec des résultats très intéressants et efficaces, mais on n'a pas le même recul", explique-t-il.