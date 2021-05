Covid-19 : la vaccination ouverte à toutes les personnes de plus de 18 ans à partir du 31 mai

Majeur et vacciné ! L'expression vaudra bientôt pour la vaccination contre le Covid-19, car le critère d'âge va bientôt disparaître. À compter de lundi 31 mai, tous les adultes pourront se faire vacciner. Pour les professions exposées (chauffeurs de taxis, boulangers, bouchers, etc.), cela commence même dès lundi 24 mai. Cette décision a été annoncée par Jean Castex, jeudi 20 mai. "Il faut que nous ayons un taux de vaccination le plus élevé possible, et c'est à notre portée", a assuré le Premier ministre.

"Il est urgent de vacciner ces jeunes individus"

Être vacciné plus tôt que prévu, une bonne nouvelle pour des jeunes croisés à Béthune (Nord). "Je travaille cet été, donc j'aimerais être vacciné avant pour ne prendre aucun risque", reconnaît un jeune homme attablé à une terrasse. Le docteur Benjamin Davido approuve lui aussi cette stratégie. "Les gens de moins de 40 ans ont beaucoup de contacts, plusieurs fois par jour, et durant tout l'été. Il est urgent de vacciner ces jeunes individus", affirme l'épidémiologiste.