Covid-19 : la vaccination étendue à tous les adultes dès le 31 mai

Plus de 22 millions de personnes ont reçu une première dose de vaccin contre le Covid-19 en France. La vaccination sera possible pour les plus de 18 ans à partir du 31 mai.

Dans un centre de vaccination de Béthune (Pas-de-Calais), depuis plusieurs semaines déjà, il est possible de se faire vacciner dès 18 ans. Un jeune homme de 30 ans n’a pas hésité. "Pour me protéger, pour protéger les autres, pour reprendre un semblant de vie normale", confie-t-il. Tous les adultes pourront désormais se faire vacciner avec de l’avance sur le calendrier : au lieu de la date initiale du 15 juin, c’est dès le 31 mai que les plus de 18 ans pourront recevoir une injection.

Objectif 30 millions de vaccinés à la mi-juin

Tous les professionnels les plus exposés, comme les taxis, les enseignants ou les boulangers auront accès au vaccin dès le lundi 24 mai. En juin, plus de 32 millions de doses sont attendues, c’est deux fois plus qu’au mois de mai. Avec ces nouveaux publics, le gouvernement espère tenir l’objectif de 30 millions de vaccinés à la mi-juin. Une échéance sanitaire et politique, alors que les régionales auront lieu le 20 et le 27 juin.