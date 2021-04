Covid-19 : la vaccination élargie aux personnes majeures à partir du 15 juin

Ils ont 20 ans, 33 ans ou la quarantaine passée. Mais tous n’ont qu’une seule date en tête pour se faire vacciner : le 15 juin. Emmanuel Macron a annoncé sur les réseaux sociaux, vendredi 30 avril, que la campagne de vaccination en France était élargie à tous les majeurs : "Vous avez 18 ans ou plus : rendez-vous le 15 juin pour vous faire vacciner".



Le calendrier vaccinal se précise

Parmi les plus jeunes rencontrés cet après-midi par la rédaction du 20 Heures, la nouvelle ne fait pas que des heureux et certains sont sceptiques. "Je n’ai pas forcément d’urgence à le faire parce que je suis jeune, et je n’ai pas non plus de problème de santé", explique un jeune passant. Avec cette annonce, le calendrier vaccinal se précise. Dès le 15 mai, les 50 ans et plus pourront se rendre dans un centre de vaccination et un mois plus tard, le 15 juin, tous les 18 ans et plus seront concernés.