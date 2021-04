Covid-19 : la vaccination élargie aux majeurs à risques

C'est un nouveau cap qui s'annonce dans la campagne de vaccination contre le Covid-19 : dès le samedi 1er mai, elle s'ouvre à toutes les personnes majeures ayant des facteurs de risques. "Il faut prioriser, pour pas qu'il y ait de cohue", dit une passante. Les critères en question sont : de l'hypertension, du diabète, une insuffisance rénale, un problème cardiaque, avoir un cancer ou être obèse. "Les personnes qui ont des formes graves (...) ou celles qui, par leur état de santé, peuvent avoir des formes graves", explique Olivier Véran.



Hors-métropole, le vaccin pour tous

Cet élargissement concerne un peu plus de quatre millions de Français. Certains territoires vont plus loin : la Martinique et la Guadeloupe ont ouvert la vaccination contre le virus à tous les majeurs, sans condition. Même chose en Corse, où deux centres viennent d'ouvrir. Pour la métropole, l'ouverture totale est programmée à mi-juin.