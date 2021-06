Covid-19 : la vaccination des plus de 12 ans ouverte dès le 15 juin

La vaccination des mineurs de plus de 12 ans va pouvoir débuter le 15 juin prochain, a annoncé Emmanuel Macron, mercredi 2 juin. Les jeunes sont moins frappés par des formes graves de l'épidémie, mais il sera selon les scientifiques difficile de se débarrasser du Covid-19 sans les vacciner.

Alors que la vaccination de tous les majeurs vient à peine de commencer, celle des plus de 12 ans sera ouverte dès le 15 juin. Emmanuel Macron l'a annoncé, mercredi 2 juin. Ce nouveau public représente 5 millions de Français. Il faudra toutefois convaincre, car les plus jeunes sont très peu atteints par les formes graves du virus. Du côté des intéressés, les avis divergent. "Au niveau des voyages, ça serait peut-être mieux, même pour certains loisirs", estime un jeune de 13 ans, quand un autre souhaite laisser sa place aux plus âgés.

Les enfants, un "réservoir" de virus

Les plus jeunes peuvent transmettre le virus. Avoir un enfant scolarisé au sein d'un foyer augmenterait même de 30% le risque d'infection pour les adultes du foyer, selon l'Institut Pasteur. "Ils constituent un réservoir de virus qui peut à tout moment relancer l'épidémie", explique le docteur Catherine Marchand, médecin généraliste en région parisienne. Catherine Marchand. Vacciner les adolescents permettrait donc de limiter le risque d'une quatrième vague. Seul le vaccin Pfizer pourra leur être administré.

Parmi nos sources :

https://www.pasteur.fr/fr/espace-presse/documents-presse/comcor-etude-facteurs-sociodemographiques-comportements-pratiques-associes-infection-sars-cov-2



Liste non exhaustive