Covid-19 : la vaccination des plus de 12 ans a débuté aux Etats-Unis

La vaccination des plus de 12 ans a débuté, mardi 11 mai, aux Etats-Unis. Certains adolescents ont déjà reçu leur première dose du vaccin contre le Covid-19.

Les premiers enfants américains ont été vaccinés dans un stade à Atlanta (Etats-Unis). "Je me sens bien après cette piqure, commente un jeune homme. Je suis content de l'avoir eue pour faire plein de choses, plutôt que de rester à la maison à rien faire." Le vaccin, dosé comme celui des adultes, a été autorisé par les autorités de santé américaines, alors que le nombre d'adultes vaccinés par jour a ralenti. "C'est une grande étape pour notre pays, a déclaré le président, Joe Biden. Car vacciner nos plus jeunes nous rapproche de la normalité et de la fin de cette pandémie."

17 millions d'adolescents concernés

17 millions d'adolescents, entre 12 et 15 ans, sont concernés. Près de Washington, la famille Ehret a pris rendez-vous pour Olivia, 15 ans, vendredi 14 mai. "Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent faire ce vaccin pour l'instant, de mon âge, donc je pense que c'est important", confie la jeune fille, qui se dit "fière d'être l'une des premières". Selon un sondage, seul un tiers des parents concernés se disent prêts à vacciner leurs enfants. Aucun incident n'a été signalé durant les essai cliniques, avec un taux d'efficacité de 100%. 20 000 pharmacies et des pédiatres disposeront du vaccin.