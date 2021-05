Vaccins contre le Covid-19 : que reproche l’Union européenne aux États-Unis ?

Le président américain s’est prononcé pour la levée des brevets des vaccins contre le Covid-19. Du côté de l’Union européenne, la mesure n’est pas vue d’un bon œil. La chancelière allemande Angela Merkel et le président français Emmanuel Macron demandent aux États-Unis d’ouvrir ses exportations.

La production reste sur le sol américain

"Les Européens reprochent aux États-Unis de ne pas partager leur trésor de guerre. Certains diront que ça s’appelle la loi du plus fort. Alors, c’est vrai que les Américains ont exporté quelques millions de doses, de l’AstraZeneca vers leurs voisins mexicains et canadiens. Pour le reste, la production reste sur le sol et pour les Américains. Non seulement les vaccins, mais aussi les composés actifs, les produits qui servent à fabriquer ces vaccins", explique le journaliste Loïc de la Mornais, en direct de Washington, samedi 8 mai.