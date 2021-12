Covid-19 : la situation s’aggrave fortement

En une semaine, les cas positifs au Covid-19 ont augmenté de 60 % et les hospitalisations en soins critiques de 40 %. Face à ces chiffres inquiétants, l'hôpital de Colmar (Haut-Rhin) fait partie de ceux qui prennent la cinquième vague de plein fouet. Sur trente lits opérationnels de réanimation, treize sont occupés par des patients atteints du Covid-19. "C'est une grosse majorité de non-vaccinés, quand même, pour l'instant, mais on commence à voir des personnes qui ont eu le vaccin, qui sont à distance de ce deuxième vaccin et qui n'ont pas encore eu la troisième dose ", déclare Jean-Michel Doppler, le cadre de santé et de réanimation chirurgicale des hôpitaux civils de Colmar.

Problème de personnel au bloc opératoire

Lorsque le Grand-Est avait été frappé par la première vague, l'hôpital de Colmar avait ouvert jusqu'à 58 lits pour les soins critiques. Cependant, l'exploit semble plus difficile à réitérer aujourd'hui. "Ce problème s'ajoute aussi à un problème de personnel au niveau du bloc opératoire. Par rapport à ça, on a une activité qui est réduite donc on est obligés de fermer des salles", explique le docteur Christopher Schlier, qui déplore le manque de personnel.