DIRECT. Un cas de variant Omicron confirmé en Ile-de-France, le premier détecté dans l'Hexagone

: L'agence du médicament britannique annonce avoir autorisé l'anticorps monoclonal de GlaxoSmithKline contre le coronavirus. Elle affirme qu'il permet de réduire le risque d'hospitalisation et de décès de 79% chez les adultes à haut risque présentant des symptômes. Le laboratoire, de son côté, assure que le traitement reste actif contre le nouveau variant Omicron.

Un homme rentré du Nigeria a été testé positif au variant Omicron en Seine-et-Marne, le deuxième cas en France et le premier dans l'Hexagone. Alors que les restrictions se multiplient, nous nous sommes interrogés sur l'efficacité des fermetures de frontières.



Quels seront les deux finalistes du Congrès de désignation du candidat LR à la présidentielle ? Le premier tour du scrutin en ligne prend fin à 14 heures et les résultats seront annoncés 30 minutes plus tard.



• L'Assemblée nationale a voté la création d'un nouveau délit de harcèlement scolaire. Le texte doit désormais être examiné au Sénat, en vue d'une adoption définitive d'ici la fin des travaux parlementaires en février.

: Il s'agit du deuxième cas confirmé de présence du variant Omicron en France, et le premier dans l'Hexagone. Un premier avait été identifié à La Réunion mardi, chez un homme ayant voyagé en Afrique australe.

: L'ARS ajoute que ces deux patients sont bien restés à l'isolement à leur domicile depuis leur retour en France. Une troisième personne, qui vit avec eux, mais n'était pas du voyage, a été testée ce matin.

: Cet homme, qui a entre 50 et 60 ans, a été testé positif le 25 novembre, à sa descente de l'avion, alors qu'il rentrait du Nigeria (où plusieurs cas du variant ont déjà été rapportés). Son épouse, qui l'accompagnait, a également été testé positive et le séquençage de son test est toujours en cours. Le couple n'est pas vacciné.

: Un habitant de Seine-et-Marne a été testé positif au variant Omicron du Covid-19, annonce l'Agence régionale de Santé d'Ile-de-France.

: Il a également répondu à la question que beaucoup se posent : comment vont se passer les fêtes de fin d'année ? "Noël n'est pas en danger si nous faisons tous attention", en respectant les gestes barrières, en favorisant le télétravail et en se vaccinant, estime le président du Conseil scientifique.

: Sur RMC, Jean-François Delfraissy ne se montre pas favorable à une obligation vaccinale généralisée, et est sceptique sur sa faisabilité. Le président du Conseil scientifique prend l'exemple des non-vaccinés qu'il a lui-même rencontrés dans le Cantal : "J'ai essayé de les convaincre, les petites mamies. On va leur envoyer les gendarmes ?"

: "Quand on prend le train à la SNCF, il n'y a pas de risque d'attraper le Covid, parce qu'on a fait ce qu'il fallait en respectant strictement les consignes du gouvernement", affirme le président de la SCNF Jean-Pierre Farandou sur franceinfo. Une récente étude de l'Institut Pasteur contredit cette affirmation : réalisée cet été, elle a conclu à un risque de contamination supérieur de 30% pour les personnes ayant pris un train longue distance. De même, les mesures effectuées par l'un de nos journalistes nuancent la satisfaction du patron de la SNCF sur l'aération des trains.

: "Le vrai combat, le vrai ennemi, est la cinquième vague avec le variant Delta. Le variant Omicron va mettre un certain de temps avant de s'installer [en France]. (...) La réponse au variant Delta et au variant Omicron est la même, c'est le rappel vaccinal."



Jean-François Delfraissy calme le jeu au sujet du variant Omicron, dont le Conseil scientifique estime qu'il prendra le dessus sur le variant Delta, mais pas avant le début de l'année 2022, explique-t-il sur RMC et BFMTV.



: Le président du Conseil scientifique Jean-François Delfraissy bat le rappel sur les gestes barrières ce matin sur RMC, et appelle à rester très attentifs au port du masque ou encore à l'aération. "20% de gains [sur les gestes barrières] permettraient d'avoir un impact sur le système de soins qui pourrait être suffisant, associé à la vaccination", pour contenir la nouvelle vague, estime-t-il en citant l'épidémiologiste de l'institut Pasteur Simon Cauchemez.









: Bonjour @Aurel. Le nombre de contaminations annoncé par Santé publique France correspond au nombre de personnes testées positives, sans distinction sur la gravité de leurs symptômes. Une personne totalement asymptomatique, mais porteuse du virus, entre dans le décompte. Cela permet d'évaluer la circulation du virus, et il serait sans doute difficile de fixer des critères objectifs pour distinguer les cas graves des autres.



Mais le nombre de cas n'est pas un indicateur parfait : outre les limites que vous mentionnez, il dépend aussi beaucoup de l'accessibilité des tests. C'est pour cela qu'il faut aussi suivre d'autres décomptes, notamment les hospitalisations, les entrées en soins intensifs et les décès, qui reflètent davantage le nombre de cas graves. Tous ces indicateurs et bien d'autres sont sur notre tableau de bord.

: Bonjour Louis. Je souhaiterais savoir ce que représente exactement les chiffres de contaminations. À savoir, s'ils englobent l'ensemble des tests positifs (dont les personnes qui ont le Covid, mais avec très peu de symptômes : j'ai moi-même attrapé le delta fin juillet malgré 2 doses et je n'ai eu que 24h d'absence de goût et d'odorat) ou bien ce chiffre concerne-t-il seulement les cas avec des symptômes bien marqués et potentiellement avec risques de séquelles durables invalidantes ? Car je me dis que si ils concernent l'ensemble des cas positifs (situation n°1), ce n'est possiblement pas si inquiétant que cela, non ? Après tout nous sommes nombreux chaque année à nous remettre parfaitement de virus (angine, grippe, etc). En revanche s'ils concernent seuls les cas lourds, je comprendrais mieux l'inquiétude des autorités. Merci pour votre réponse. Bravo et merci pour votre travail.

: La membre d'équipage testée positive lundi à bord d'un paquebot coincé au large de l'Argentine a finalement été testée négative mercredi, annonce le ministère de la Santé argentin. Des craintes sur une possible contamination au variant Omicron au sein du Hamburg, qui avait fait escale au Cap Vert, a conduit l'Argentine à isoler le navire et ses près de 300 occupants.

: Le gouvernement japonais assouplit sa position sur la fermeture de ses frontières face au variant Omicron. Hier, il avait demandé aux compagnies aériennes de ne plus prendre de nouvelles réservations pour un mois. Il annonce finalement que les Japonais pourront rentrer dans leur pays sans restriction.

