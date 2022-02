Covid-19 : la Nouvelle-Zélande ne rouvrira pas totalement ses frontières avant octobre

Les touristes et les expatriés vont devoir encore attendre. La Nouvelle-Zélande ne rouvrira pas totalement ses frontières avant octobre, a annoncé jeudi 3 février Jacinda Ardern, Première ministre de cet archipel ayant l'une des réglementations anti-Covid-19 les plus draconiennes au monde. De nombreux Néo-Zélandais n'ont pas pu rentrer pour voir leurs proches mourants ou même accoucher dans leur pays au cours des derniers mois.

La cheffe de gouvernement a dévoilé un plan en cinq étapes visant à rétablir les relations de la Nouvelle-Zélande avec le reste de la planète. La première sera la fin de la quarantaine obligatoire à l'hôtel pour les ressortissants bloqués à l'étranger en raison de la pandémie. A compter du 27 février, les Néo-Zélandais actuellement en Australie pourront rentrer dans leur pays et observer une quarantaine à domicile plutôt qu'à l'hôtel. Deux semaines plus tard, l'ensemble des ressortissants actuellement à l'étranger pourront faire de même.

Seulement 53 décès dus au Covid-19

Au fil des semaines, la mesure de quarantaine sera levée notamment pour les migrants qualifiés, les étudiants étrangers, les Australiens puis tous les voyageurs étrangers vaccinés. Dans le cadre de ce plan, les voyageurs arrivant de l'étranger devront s'isoler durant dix jours et non plus être en quarantaine dans un hôtel sous la surveillance de militaires. Les frontières seront ouvertes complètement en octobre.

La Nouvelle-Zélande avait initialement prévu de commencer à assouplir les mesures aux frontières en janvier et de les rouvrir complètement en avril, mais elle a reporté ce projet en raison de l'apparition du variant Omicron. La cheffe du gouvernement a reconnu que ce système de quarantaine en vigueur a été très dur mais qu'il a été un élément clé du succès de la Nouvelle-Zélande dans la lutte contre la pandémie. L'archipel a enregistré seulement 53 décès pour cinq millions d'habitants et 95% de sa population est vaccinée.