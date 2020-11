Pfizer n'a pas attendu la fin des essais cliniques pour l'annoncer. Le groupe américain et le laboratoire allemand BioNTech ont trouvé un vaccin efficace "à 90 %" contre le Covid-19. C'est indéniablement une très bonne nouvelle, provenant qui plus est d'un laboratoire sérieux et réputé. Mais il ne faut pas oublier que ce sont des résultats intermédiaires, tombés sept jours seulement après la première injection du vaccin. Un délai très court, qui ne permet pas de répondre à toutes les questions.

Des conditions de conservation spécifiques

Au total, Pfizer a testé son vaccin sur près de 45 000 volontaires. Mais, dans le détail, on ne connaît pas bien son efficacité sur les personnes âgées, qui répondent moins bien aux vaccins.

Dernier élément à prendre en compte : les conditions de conservation du vaccin. Elles sont particulièrement délicates, car il doit être conservé à une température très basse : -70 °C, contre 4 °C pour le vaccin contre la grippe, par exemple. Pour toutes ces raisons, l'annonce de Pfizer ne signifie pas qu'un vaccin sera disponible pour le grand public dans les prochaines semaines. Dans le meilleur des cas, nous y aurons accès au premier trimestre 2021.