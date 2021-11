Covid-19 : la distribution de la troisième dose prête du côté des centres de vaccination

Alors que la cinquième vague de Covid-19 se rapproche de la France, les installations vaccinales se préparent à la distribution de la troisième de dose de vaccin pour une part de population de plus en plus grande.

Les vaccinations s'enchaînent dans de nombreux centres de vaccination à travers la France, comme à Clamart, dans les Hauts-de-Seine, où près de 200 personnes sont vaccinées, principalement dans le cadre d'une troisième dose. Une dose qui pourrait devenir de plus en plus généralisée pour lutter face à la cinquième vague de Covid-19 qui débarque sur l'Europe. Pour le moment, seuls les professionnels de santé, les seniors de plus de 65 ans et les personnes fragiles peuvent recevoir cette dose, mais d'ici quelques jours, les plus de 50 ans seront également autorisés à en bénéficier.



Des centres de vaccination préparés

Les centres de vaccination semblent prêts à faire face à l'accumulation de futurs patients dans les prochains jours. "Les personnes de 50-64 ans qui vont pour la dose de rappel vont venir de manière étalonnée", explique Pierre Crespi, gestionnaire du centre de vaccination de Clamart. Même son de cloche à Rennes, en Ille-et-Vilaine, où les centres ont encore de la marche. À partir du 1er décembre, près de 16 millions de Français seront éligibles à une troisième dose.