Covid-19 : la campagne vaccinale pour la troisième dose est lancée

Les centres, les médecins généralistes et les pharmaciens font face, depuis samedi 27 novembre, à un rush pour l'injection de la troisième du vaccin contre le Covid-19.

Dans un centre de vaccination de Marseille (Bouches-du-Rhône), c'est à nouveau l'effervescence dans la matinée du samedi 27 novembre. Après les annonces du gouvernement et l'ouverture au rappel pour tous les Français de plus de 18 ans, certains n'ont pas perdu la moindre minute pour se faire vacciner. "J'ai un sentiment de satisfaction et du devoir accompli en tant que citoyen. Je participe à l'effort collectif", témoigne un habitant de Marseille.

"Conserver son pass sanitaire"

Par choix ou par obligation, il s'agit aussi de conserver un pass sanitaire valide. "Mon pass sanitaire se terminait fin janvier et je voulais le faire en amont. Je voulais aussi rassurer les personnes les plus âgées de ma famille", rapporte une jeune femme qui vient de se faire vacciner. Les pharmacies sont aussi prises d'assaut. Ici, il n'y a pas besoin de prendre le moindre rendez-vous.