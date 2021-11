Covid-19 : la baisse d'efficacité du vaccin renforce la nécessité d'une troisième dose

Les effets du vaccin contre le Covid-19 durent peut-être un peu moins longtemps que ce qu'imaginaient les scientifiques. Son efficacité diminue avec le temps. "On espérait avoir une protection d'au moins six mois contre les infections. Malheureusement le variant Delta est arrivé et ça explique que la baisse soit un peu plus rapide que prévu", développe le Dr Damien Mascret, médecin et journaliste pour France Télévisions.



Un rappel six mois après la deuxième dose

"En Californie, on a calculé que la protection, qui est de 88 % le premier mois qui suit la première dose, chutait à 47 % le sixième mois. Chez les plus de 65 ans, c'est encore un peu plus tôt. Dès le 4e mois, la protection baisse à 56 %", a-t-il repris. En France, le rappel, aussi appelé troisième dose, se fait six mois après la deuxième. Son taux d'efficacité demeure élevé et important pour éviter les formes graves de Covid-19.

