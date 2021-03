Covid-19 : l'Europe valide le vaccin de l'Américain Johnson&Johnson

C. Giroud

C. Giroud franceinfo France Télévisions

Le vaccin Janssen contre le Covid-19 du laboratoire américain Johnson&Johnson vient d'être approuvé par l'Union européenne. "Le vaccin présente plusieurs avantages logistiques, le premier c'est qu'il nécessite qu'une seule injection, contrairement à tous les autres vaccins disponibles en France, ce qui est non négligeable dans un contexte de vaccination de masse, et l'autre avantage, c'est une grande facilité de stockage. (...) Il ne requiert aucune conservation à très basse température et peut être conservé pendant trois mois dans un réfrigérateur standard", explique la journaliste Claire Giroud.

D'autres vaccins attendus

Ce nouveau vaccin, comme AstraZeneca, est un vaccin à vecteur viral, ce qui le différencie des vaccins ARN messager, comme Pfizer et Moderna. Son efficacité est de 66% en général et de 85% contre les formes graves. "On dit qu'il a une protection relativement faible contre les variants, notamment sud-africain", ajoute la journaliste. L'autorisation du vaccin américain Novavax, mais aussi de l'allemand Curevac, sont également attendus.

Le JT

Les autres sujets du JT