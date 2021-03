Vaccins contre le Covid-19 : Janssen a été autorisé par l'Union européenne

C’est le quatrième vaccin autorisé par l’Agence européenne du médicament. Jeudi 11 mars, cette dernière et la Commission européenne ont donné leur feu vert pour Janssen, fabriqué par le groupe américain Johnson & Johnson. Sa particularité ? Une seule dose suffit. Il est plus aisé de l’utiliser pour des vaccinations par des médecins généralistes ou des pharmaciens.

Plus facile à conserver

En outre, il se conserve plus facilement au réfrigérateur. Par ailleurs, les résultats d’un essai sur plus de 40 000 personnes montrent, 28 jours après l’injection, une efficacité globale de 66 % mais de 85 % contre les formes graves. Or, "ce qui est très important, c’est d’empêcher les formes sévères", estime le professeur Antoine Flahault, épidémiologiste et directeur de l’Institut de santé globale à l’université de Genève, en Suisse.

