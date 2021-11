Covid-19 : l'épidémie touche de nombreuses personnes dans les Bouches-du-Rhône

T. Souman, N. Dahan, C. La Rocca, P-J. Perrin, N. Thévenot

Le Covid-19 refait surface dans l'Hexagone et s'attaque en masse, et de nouveau, aux Français, notamment dans les Bouches-du-Rhône. Dans le département, certains médecins doivent faire face à des patients refusant de se faire vacciner, bien que présentant des risques majeurs. Il faut donc argumenter de manière appuyée pour en convaincre certains, effrayés par le vaccin. "Je leur explique que ce n'est pas le moment de jouer avec les probabilités et qu'il y a une façon de se protéger, c'est de se faire vacciner", explique le Dr Saïd Ouichou, médecin généraliste à Marseille.

14% des seniors ne sont pas vaccinés dans les Bouches-du-Rhône

Alors qu'en moyenne en France, près de 9% des seniors ne sont pas vaccinés, ce chiffre grimpe à 14% dans les Bouches-du-Rhône. Un énorme retard qui surprend certains retraités, dont ceux d'un club pour seniors, où la vaccination est obligatoire. "J'ai ma meilleure amie qui ne veut pas se faire vacciner, depuis on ne se voit pas", témoigne une femme. Dans la ville de Marseille, les hospitalisations concernent les plus âgés comme les plus jeunes, y compris en réanimation. 90% des patients sont actuellement traités pour le Covid-19 dans les hôpitaux marseillais.