Covid-19 : l'Association des maires ruraux de France veut rendre "la vaccination obligatoire pour tous"

L'Association des maires ruraux de France se prononce "pour la vaccination obligatoire pour tous", a déclaré jeudi 8 juillet son président, Michel Fournier, sur franceinfo. "À un moment donné, il faut se dire 'écoutez, il y a une nécessité que l'on se sorte de cette pandémie et la seule potentialité, c'est le vaccin pour tous'".

"On cible plus particulièrement les soignants, mais pourquoi ne pas aussi cibler les gens qui reçoivent du public, les gens qui se retrouvent dans des situations d'accueil ?", s'est demandé Michel Fournier. "Plutôt que de faire des oublis, nous on va préciser au Premier ministre qu'on est pour la vaccination pour tous", a-t-il ajouté.

Il y a déjà des vaccins obligatoires en France

L'élu a rappelé qu'il existe déjà des cas où la vaccination est obligatoire, en France. "J'avais une fille qui habitait en Guyane, quand je voulais la voir, je n'avais pas le choix, il fallait bien que je soit vacciné", a-t-il témoigné. Pour se rendre en Guyane, il faut en effet être vacciné contre la fièvre jaune.

Le Premier ministre s'entretient à partir de 16h30 par visioconférence avec les associations d'élus locaux, dont l'Association des maires ruraux de France. Jean Castex va les consulter sur la vaccination obligatoire des soignants.