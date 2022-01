Covid-19 : "Je veux qu'on me respecte", demande un retraité non-vacciné qui porte plainte contre Emmanuel Macron

"Je suis un non-vacciné responsable, je respecte les gestes barrières." Masque FFP2 sur le nez, Alain Sauvaire tient à éclaircir tout de suite les choses. Si ce retraité de 69 ans a déposé trois plaintes début janvier contre Emmanuel Macron, c'est pour faire entendre son opposition à la politique sanitaire menée par le président de la République dans la lutte contre le Covid-19 et ses conséquences.

Sur le port de Larros, à Gujan-Mestras (Gironde) où il nous donne rendez-vous, Alain Sauvaire regarde les restaurants avec déception. "On n'ira pas boire un café parce qu'à l'entrée, ils vont me demander le pass", regrette-t-il. En effet, depuis le 24 janvier, le pass vaccinal ne lui permet plus d'y accéder. Il vient pourtant se balader régulièrement sur ce charmant port du bassin d'Arcachon, avec ses cabanes d'ostréiculteurs, et a ses habitudes dans certains établissements. "Moralement, c'est très pénible", lâche-t-il.

Covid-19 : un retraité girondin dépose trois plaintes contre Emmanuel Macron. Le reportage de Benjamin Illy écouter

"Emmerder" le chef de l'État

La première plainte déposée par Alain Sauvaire est pour "diffamation" et "menaces publiques". "Ce qui m'a emmerdé, c'est qu'on dise aux non-vaccinés qu'ils seraient considérés comme des non-citoyens. Or, si Emmanuel Macron arrive à nous emmerder, moi aussi j'en suis capable", explique cet ancien concessionnaire auto et moto dans le sud-est de la France. Ancien élu à la mairie d'Istres, il a été socialiste, mais il dit avoir déchiré sa carte du Parti socialiste, déçu.

Sa deuxième plainte est déposée sous la qualification de l'"incitation à la haine". "J'aime mon pays et je ne veux pas qu'on en arrive un jour à avoir une manifestation de non-vaccinés contre les vaccinés qui dégénère", justifie celui qui tient à la non-violence. "On est en train de créer des problèmes dans les familles. On divise le peuple." Il condamne d'ailleurs les violences commises contre les élus La République en marche :

"Les violences contre les députés LREM ne mènent à rien. Ils sont livrés à la vindicte populaire, ce qui n'est pas normal. Mais je voudrais leur rappeler que leur leader, M. Macron, est un pompier pyromane." Alain Sauvaire, retraité de 69 ans qui a porté plainte contre Emmanuel Macron à franceinfo

Sa troisième plainte, elle, vise le chef de l'État pour "crimes contre l'humanité". Pourtant, Alain Sauvaire tient à lever tout malentendu : "Je suis un non-vacciné, je ne suis pas un antivax." Sa compagne est d'ailleurs vaccinée. "Je n'impose rien à personne", assure-t-il. S'il s'oppose au pass vaccinal, c'est parce qu'il dit avoir "des doutes" sur le vaccin contre le Covid-19 à cause de "la rapidité avec laquelle on l'a trouvé", malgré les garanties apportées par les autorités.

Ses trois plaintes ont bien été enregistrées par la gendarmerie. "Je ne suis pas naïf, je sais bien que toutes mes plaintes vont être classées sans suite parce que le président de la République a une immunité", glisse-t-il, affirmant que deux ont déjà effectivement été classées. "Mais à 69 ans, je n'ai peur de rien. Je veux qu'on me respecte."