Covid-19 : "Il faudra envisager la vaccination des enfants" à partir des résultats des études "attendus fin septembre", selon le Pr Cohen

"On a très envie de vacciner les enfants de moins de 12 ans mais pour vacciner il faut des études", a indiqué le professeur Robert Cohen, pédiatre infectiologue à l'hôpital intercommunal de Créteil et président du Conseil national professionnel de pédiatrie, invité jeudi 19 août sur franceinfo. "Ces études ont commencé en Amérique du Nord et en Amérique du Sud sur plusieurs dizaines de milliers de malades, mais les résultats sont probablement attendus dès fin septembre pour les 6-11 ans", a indiqué le professeur.

"Cela ne veut pas dire que la vaccination se mettra en place fin septembre", a toutefois nuancé Robert Cohen. "Il faut que ces résultats permettent de montrer que ces vaccins sont bien tolérés, efficaces, qu'ils soient immunogènes et que ces études soient ensuite approuvées par les agences du médicament européenne et américaine et, si tout cela va dans le bon sens, on pourra envisager des programmes de vaccination".

Éviter que le Covid-19 ne devienne une maladie pédiatrique

Selon lui, il faudra envisager de vacciner les enfants pour éviter que le Covid-19 ne devienne une maladie purement pédiatrique. "Si tous les adultes sont vaccinés, le virus ira dans les populations non-vaccinées majoritairement", a-t-il précisé.

En attendant, le professeur a appelé à "la vaccination de tous les adultes qui sont au contact des enfants, les enseignants et les parents". Il a recommandé, par ailleurs, à "renforcer notre politique de tests dans les écoles pour dépister le plus tôt possible" et à "renforcer les mesures d'hygiène dans les classes" via l'aération ou l'école dehors. Le professeur Robert Cohen a toutefois pondéré ses propos en rappelant que jusqu'à présent les services de pédiatrie n'ont pas été saturés de malades Covid.