Covid-19 : faut-il s’inquiéter du rebond ?

Dans cette pharmacie de Dijon (Côte-d'Or), ils sont de plus en plus nombreux à se faire tester pour le Covid-19. Et la moitié de ces cas est positive. En quelques jours, le nombre de contaminations quotidiennes en France est passé de 20 000 à 50 000. C’est en Martinique, en Guadeloupe, en Corrèze et en Île-de-France que le taux d’incidence est le plus élevé. "On peut clairement parler d’une reprise épidémique en ce moment. On peut même parler d’une nouvelle vague", estime le Pr Antoine Flahault, épidémiologiste et professeur de santé publique à l’Université de Genève.



Nouvelle dose et retour des gestes barrières

"On sait que certaines personnes sont maintenant assez éloignées de leurs dernières doses de vaccin, donc on peut se poser la question, si on est âgé ou fragile, s'il faut refaire une dose dès maintenant. Probablement", estime Damien Mascret, médecin et journaliste à France Télévisions. Selon le Dr Emmanuel Debost, il faut réfléchir à remettre certaines mesures, au moins dans les transports en commun.