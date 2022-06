Covid-19 : "Il y a une reprise de l'épidémie", alerte l'infectiologue Benjamin Davido

"Il y a une reprise de l'épidémie et elle est parfaitement inattendue par rapport à la saison", alerte dimanche 19 juin sur franceinfo l'infectiologue Benjamin Davido, référent Covid-19 à l’hôpital de Garches (Hauts-de-Seine). "Avec les nouveaux variants actuels, qui sont plus contaminants, de 10 à 15%, l'épidémie retrouve du sang frais alors même qu'on a passé la période de la saison froide", poursuit-il.

>>> Covid-19 : suivez l'évolution de la pandémie en France et dans le monde

Certains facteurs permettent toutefois d'expliquer ce rebond. L'infectiologue rappelle que l'été dernier "avait été accompagné d'une vague sans précédent" liée au variant Delta. Il pointe également du doigt la suppression "des dernières digues de restrictions qui existaient", comme par exemple la fin du port du masque dans les transports en commun, qu'il dit "déplorer".

"On ne se protège plus"

Selon Benjamin Davido, "le fait que ce virus puisse frapper en plein été, le rend endémique", autrement dit, "il circule tout au long de l'année". Cela suppose, selon lui, "d'agir, d'anticiper les prochaines vagues" et "pour cela, il faut être capable de dire qu'il y aura des rappels vaccinaux". Favorable à une "relance de la vaccination", Benjamin Davido estime qu'il faut "expliquer aux Français pourquoi on va faire des rappels vaccinaux".

"Il n'y a pas d'immunité pérenne face à ces coronavirus, au même titre que la grippe et c'est pour cela qu'on vaccine chaque année" Benjamin Davido, infectiologue à franceinfo

"Il faut appliquer au Covid les mêmes outils que la grippe", plaide Benjamin Davido et continuer de se protéger.

"On est dans une situation ubuesque, on ne se protège plus, on est presque tombé dans l'excès inverse", regrette-t-il. Selon Benjamin Davido, "on a décrété un nuage de Tchernobyl" avec la fin du masque dans les aéroports et les avions en Europe, alors qu'il reste obligatoire dans certains pays au-delà de nos frontières.

L'infectiologue s'est dit optimiste quant à notre capacité "à contenir cette vague estivale", notamment parce que beaucoup de Français se sont vaccinés au début de l'année ou ont été contaminés. Mais, selon lui, "cette immunité va commencer à s'effilocher et on n'arrivera pas à dépasser la période de l'automne" sans un nouveau rappel de vaccin.