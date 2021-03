Covid-19 : faut-il également vacciner les enfants ?

Faut-il vacciner également les enfants pour se débarrasser une bonne fois pour toutes du Covid-19 ? Les laboratoires s’y préparent. En Grande-Bretagne, AstraZeneca teste son vaccin sur des volontaires entre six et 17 ans. "Certaines personnes peuvent avoir des rougeurs, des problèmes de déglutition et parfois des douleurs au point d’injection", indique une soignante. Peu importe, une jeune patiente volontaire explique vouloir "aider la recherche". Les résultats de ces essais cliniques ne sont pas encore connus, mais les chercheurs voient dans la vaccination des enfants une étape indispensable pour éradiquer la maladie.

Pas à l'ordre du jour en France

"Ces essais sont semblables à la campagne de vaccination des enfants contre la grippe, explique le professeur Andrew Pollard, chercheur et responsable de l’essai clinique d’AstraZeneca à l’Université d’Oxford (Royaume-Uni). On les vaccine à la fois pour les protéger, mais aussi parce que ça réduit la transmission au reste de la population." En France, vacciner les enfants n’est pas à l’ordre du jour. Pour le professeur Yves Gillet, chef des urgences de l’hôpital Femme Mère Enfant de Lyon (Rhône), vacciner tous les enfants n’est pas une priorité. "On peut imaginer que si tous les adultes étaient vaccinés, il pourrait rester un tout petit peu de Covid, uniquement chez les enfants, reconnaît-il. Ça reste malgré tout assez peu probable. Je pense qu’il faut plutôt s’intéresser aux enfants avec des facteurs de risques."