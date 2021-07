Covid-19 : face à l'inquiétude du variant Delta, l'ARS Nouvelle Aquitaine adapte sa distribution des vaccins pour être au plus près des vacanciers

Il sera possible de prendre sa seconde dose de vaccin dans les zones touristiques. La directrice déléguée à la santé publique, chargée de la vaccination à l’Agence régionale de santé (ARS) Nouvelle Aquitaine explique comment cela va se dérouler dans sa région.

Le gouvernement ne cache plus son inquiétude face au variant Delta. La menace d'une reprise épidémique dès cet été ne doit pas être prise à la légère, selon le ministre de la Santé. Les Landes font partie des départements où ce variant est le plus présent en France. Pour faciliter la vaccination contre le Covid-19, Sylvie Quenet, directrice déléguée à la santé publique, chargée de la vaccination à l’Agence régionale de santé (ARS) Nouvelle Aquitaine précise sur franceinfo les nouvelles mesures concernant la distribution des vaccins dans les zones touristiques.

"Il est tout à fait possible maintenant de prendre rendez-vous dans un lieu pour une première dose et dans un autre lieu pour une deuxième dose", explique-t-elle. L'espace entre les deux doses est également élargit "entre 21 jours et 49 jours ce qui permet de trouver un rendez-vous qui convienne à tout le monde."

Plus de doses dans les zones touristiques

Les centres de vaccination seront adaptés sur les lieux de vacances "notamment sur toute la bande côtière qui va de Charente-Maritime jusqu'aux Pyrénées-Atlantiques, explique Sylvie Quenet. La directrice déléguée à la santé publique, chargée de la vaccination à l’Agence régionale de santé (ARS) Nouvelle Aquitaine assure qu'il y aura "une augmentation du nombre de doses dans les centres, des dotations auprès des professionnels libéraux : pharmaciens, infirmiers, médecins, sages-femmes. Il y aura des actions ciblées avec des centres éphémères, des barnums sur des lieux très touristiques, un bus itinérants pour vacciner le long du littoral". Sylvie Quenet reste confiante. Selon elle, le nombre de demandes pour avoir sa première dose du vaccin repart à la hausse depuis le début de la semaine.