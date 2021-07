Covid-19 : le variant Delta pourrait "gâcher l'été", selon Olivier Véran

Le variant Delta du Covid-19, ultra-contagieux, inquiète le gouvernement. "La menace du variant Delta est réelle et pourrait venir gâcher nos vacances et gâcher l'été", a déclaré le ministre de la Santé, Olivier Véran, alors en visite dans un centre de vaccination éphémère des Hauts-de-Seine, vendredi 2 juillet. L'épidémie continue néanmoins de reculer en France, et le taux d'incidence moyen est bas, mais la courbe stagne. Le variant indien est majoritaire dans plusieurs départements, notamment dans les Landes ou dans les Alpes-Maritimes, où se rassemblent beaucoup de touristes.

Un variant bientôt majoritaire ?

Dans le Var, les hôpitaux se préparent et le préfet a décidé de prolonger certaines restrictions sanitaires jusqu'à la mi-juillet. Selon l'épidémiologiste Antoine Flahault, le variant Delta pourrait devenir rapidement majoritaire en France parmi les nouveaux cas. "La seule différence avec l'été dernier, c'est que la souche originelle se développait plus lentement, et a laissé un été totalement serein, ce dont on n'est pas sûrs aujourd'hui", lance l'expert. Le gouvernement entend donner un coup d'accélérateur à la campagne de vaccination.