Covid-19 : des médecins se mobilisent face à l’urgence en outre-mer

Alors que la Martinique et la Réunion sont frappées de plein fouet par le variant Delta, des médecins tentent de faire prendre conscience à la population de l’urgence de la vaccination.

Les médecins sont catégoriques. Seule la vaccination permettra de stopper la très forte flambée épidémique liée à la Covid-19. À la Réunion, en Guyane, en Guadeloupe ou bien en Martinique, la situation de plus en plus préoccupante. Une trentaine de scientifiques et médecins proches de ces territoires ont écrit une lettre pédagogue à destination de la population pour les inciter à se faire vacciner.

Seulement 20% de primo-vaccinés

En Guadeloupe, Martinique ou bien Guyane, à peine 20% de la population a reçu une première dose alors que la moyenne nationale est de 64%. Un grand nombre de la population d’outre-mer est encore réticente. "J’attends parce que nous avons beaucoup trop d’informations, qui sont parfois contradictoire", explique un habitant de la Martinique. Les signataires ont voulu insister sur des données épidémiologiques qui rendent la situation particulièrement tendue avec un taux de diabétiques et d’obésité élevé par rapport à la métropole.