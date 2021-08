Covid-19 : confinée, la Martinique accuse une forte baisse de sa fréquentation touristique

En Martinique, dans la station balnéaire des Trois-Îlets, les tables et chaises des restaurants ont été repliées, et les terrasses fermées. Pour déjeuner, il faut se contenter de la vente à emporter et d’un repas sur les genoux. De nouvelles restrictions et un couvre-feu ont été décrétés, au cœur de la saison estivale. De quoi susciter l’amertume des patrons de bars et restaurants, dont les espaces extérieurs sont d’ordinaire très prisés. "On a eu beaucoup de réservations, parce que les gens n’allaient pas dans d’autres pays à cause du coronavirus et optaient pour les outre-mer, et tout a été fermé", déplore l’un d’entre eux.

Un taux d’annulation de 40% au mois d’août dans les hôtels

Limitation des déplacements à dix kilomètres, interdiction d’organiser des excursions en mer, pas de sorties pour voir les dauphins ou faire du catamaran : un coup dur pour les professionnels du tourisme, qui essayaient de rattraper une haute saison d’hiver, déjà gâchée. Dans les hôtels, les annulations se font à la chaîne, jusqu’à 40% pour le mois d’août. Les touristes déjà sur place ont, eux, fait le choix de rester pour un confinement sous les palmiers, loin d’être désagréable, mais un peu contraignant.

S. Perez, M. Anglade, D. Théodose