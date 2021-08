Martinique : le nouveau confinement fait souffrir le tourisme

Plages ensoleillées, eaux cristallines à 25 degrés. Dans ce cadre idyllique en Martinique, rien de plus facile que de s'évader, et d'oublier le poids du contexte sanitaire. Mais comme tout le monde, les vacanciers doivent faire avec le confinement et le couvre-feu. "On a fini nos visites de l'île avant la date du confinement, là comme il y a dix kilomètres à parcourir on reste sur les plages autour. Les plages sont belles, donc on a de quoi faire", résume une vacancière.

Les hôteliers "tiennent le coup" malgré tout



Du côté de l'hôtel aussi, on a su s'adapter. La restauration sur place est interdite, seule la vente à emporter et le service en chambre sont autorisés. Dans de telles conditions, et malgré un mois de juillet record et de bonnes perspectives pour août, les annulations se succèdent. "On avait vraiment une très très bonne fréquentation, on a terminé le mois de juillet avec 86% d'occupation, par contre au mois d'août (...) ça commence à descendre", souffle un hôtelier. Malgré tout, ils se maintiennent économiquement, aucun dépôt de bilan n'est annoncé. "Il n'y a plus de trésorerie, mais on tient le coup et on attend des jours meilleurs", résumé Yan Monplaisir, PDG du village "Les boucaniers".