Covid-19 : dernier jour avant l'obligation vaccinale imposée aux soignants

Mercredi 15 septembre, les soignants non vaccinés contre le Covid-19 ne seront plus autorisés à travailler. À Paris, Nice (Alpes-Maritimes), Orléans (Loiret) ou Angoulême (Charente), des manifestations ont eu lieu pour contester cette mesure. Aux côtés des antivaccins, des soignants solidaires sont mécontents du traitement qui leur est réservé. "On voue notre temps à s'occuper des gens, et là on se sent lâchés, maltraités", lance une manifestante.



Des soignants vaccinés à contre-cœur

À Mulhouse (Haut-Rhin), une jeune ambulancière, qui exerce ce métier avec passion depuis quatre ans, n'a pas eu le choix, malgré ses réserves. Son collège comprend ses réticences. La société d'ambulance qui les emploie a pour le moment compté une vingtaine de travailleurs sur 300 qui refusent le vaccin. Mercredi, dix ambulances ne pourront pas partir. "C'est autant de personnes qu'on ne pourra soit pas conduire pour leur soin, soit qui seront en retard", explique Stéphane Smida, le gérant.