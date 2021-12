Covid-19 : début de la campagne de vaccination des enfants âgés de 5 à 11 ans

Tessa, 9 ans, était parmi les tous premiers volontaires à la vaccination, mercredi 22 décembre, dans le centre de Vélizy-Villacoublay (Yvelines). "Je me fais vacciner pour protéger mes proches, et surtout pour que le personnel soignant n'ait plus à subir tout ça dans les hôpitaux. Et qu’on puisse sortir de la pandémie", explique la petite fille.



350 centres de vaccination se sont préparés

La première étape pour se faire vacciner est de passer un test sérologique. Comme le test est négatif, Tessa aura droit à deux doses de vaccin à trois semaines d’intervalle. S’il avait été positif, une seule dose aurait suffi. En France, 350 centres de vaccination se sont préparés à accueillir les enfants avec des files spécifiques. Jusqu’en mi-janvier, beaucoup de créneaux sont remplis mais de nombreux parents s’interrogent, voire refusent de faire vacciner leurs enfants.