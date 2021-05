Covid-19 : de nouvelles modélisations encourageantes de l'Institut Pasteur

Les dernières modélisations de l'Institut Pasteur sont plutôt encourageantes. "l'Institut Pasteur vient de formuler deux hypothèses", indique le médecin et journaliste Damien Mascret, présent sur le plateau du 20 Heures, lundi 24 mai. La première concerne une "reprise de l'épidémie à partir du 19 mai". "La décrue continue", indique le journaliste, notamment car "les Français restent prudents".

Scénario optimiste

Selon un scénario optimiste, la "décrue va se poursuivre jusqu'au 9 juin". "Et si on arrive à faire cette décrue jusqu'au 9 juin, on ne devrait pas avoir de rebond cet été", ajoute le médecin. Un scénario qu'il juge "crédible", grâce, en partie, à l'accélération de la vaccination. Par ailleurs, "les modélisateurs ont tenu compte du variant anglais qui a une transmission accélérée, donc malgré tous ces paramètres, on devrait passer un été tranquille", conclut Damien Mascret.