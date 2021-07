Covid-19 : dans la Somme, le variant Delta représente plus de 80% des cas

Le taux d'incidence ne grimpe pas pour le moment, mais le nombre de cas positifs au variant Delta du Covid-19 dans la Somme inquiète les autorités sanitaires. Ce variant 50% plus contagieux que le variant Alpha se diffuse rapidement au sein de la population.

Dans le laboratoire du CHU d'Amiens, dans la Somme, le variant Delta du Covid-19 est surveillé de près. "Il y a une augmentation du nombre de variants, les neuf derniers qu'on a séquencés, ce sont des variants indiens", explique le Dr Christine Segard, biologiste. Dans le département, 83,2% des nouveaux cas positifs sont des variants Delta, soit autant que dans les Landes, selon Santé publique France.

Relâchement des gestes barrières

Pour le moment, le taux d'incidence est de 27,9 pour 100 000 habitants, bien en dessous du seuil d'alerte fixé à 50, mais les autorités sanitaires sont inquiètes. "Le variant Delta est très contagieux et il se diffuse plus vite, 50% plus vite que le variant Alpha", indique l'épidémiologiste Maxime Gignon, qui met en garde contre le relâchement des gestes barrières. Pour éviter une quatrième vague, les médecins appellent la population à se faire vacciner. Un habitant sur trois est vacciné dans la Somme.